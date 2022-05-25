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İzmir'de bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti!

İzmir'in Urla ilçesine karavanı ile tatile geldiği öğrenilen 65 yaşındaki Bülent Camlı, denizle boğularak hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti!
25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:05

İzmir'in Urla ilçesine karavanıyla tatile gelen 65 yaşındaki kişi, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Bir kişinin denizde hareketsiz ve yüzüstü olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin, ilçeye eşiyle birlikte 4 gün önce karavanla gelen 65 yaşındaki Bülent Camlı'ya ait olduğu tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #urla #boğulma #ölüm
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