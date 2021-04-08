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İzmir'de bir kişi, eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü

İzmir'de eski sevgilisinin evine barışmak için giden Özkan A., eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp yaralandı

İzmir'de bir kişi, eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü
08 Nisan 2021 Perşembe 08:54

Olay İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 37 yaşındaki Özkan A., eski sevgilisi olduğu ileri sürülen B.K.'nin Reis Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki bulunan evine gitti.  İddiaya göre Özkan A., eski sevgilisi ile barışmak ve evlenmek istediğini dile getirdi. Sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine B.K.'nin odada uyuyan oğlu uyandı. Eski sevgilisinin oğlunu karşısında gören Özkan A. ise bunun üzerine balkona kaçtı ve kapıyı da kilitledi. Daha sonra Özkan A., balkondan balkona tutunarak tadilat nedeni ile kurulu olan demir iskeleye ulaştı. Ancak Özkan A., burada dengesini kaybetti ve aşağıya düştü.

Gürültüye uyanan bina sakinleri olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Özkan A.'yı hemen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Özkan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de B.K. ve oğlunu ifadesini almak için polis merkezine götürdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #balkondan düştü #karabağlar balkondan düştü #kaçarken balkondan düştü
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