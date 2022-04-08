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İzmir'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü!

İzmir'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü!
08 Nisan 2022 Cuma 08:56

İzmir Karabağlar'da 52 yaşındaki Arif Kıvrak, evinde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise polis tarafından parkta otururken yakalandı

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokak'ta meydana geldi. Arif Kıvrak, dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede birlikte yaşadığı annesi evde olmadığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen taşımacılık işiyle uğraşan, iki çocuk babası Kıvrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kıvrak'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Kıvrak'a bıçaklı saldırıda bulunan kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

PARKTA OTURURKEN YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Kıvrak’ı öldürenin N.T. olduğu belirlendi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.T.’yi cinayeti işlediği evin yakınındaki Karafatma Parkı'nda otururken yakaladı.

N.T. emniyetteki ifadesinde Arif Kıvrak’ın, eşi ile birlikte olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine evine gittiğini söyledi. Çıkan tartışmada Kıvrak’ın kendisine ‘Sen alkollü olduğun zamanlarda eşinle birlikte oluyordum’ deyince sinir krizi geçirdiğini belirten N.T., sonrasını ise hatırlamadığını ileri sürdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #cinayet #ölüm
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