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İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İzmir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu
24 Ocak 2021 Pazar 08:28

Olay Konak ilçesinin Ülkü Mahallesi'nde dün saat 19.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre kiracısı 61 yaşındaki Halit Bilgi'den 4 gündür haber alamayan ev sahibi durumdan şüphelenerek Bilgi'nin yaşadığı tek katlı eve gitti.

Eve giren ev sahibi, Bilgi'yi yatakta hareketsiz yatarken buldu. Ev sahibi olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bilgi'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 

Bilgi'nin ölümünün şüpheli bulunduğu ve olay yerinde inceleme yapıldığı açıklandı. Kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Bilgi'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası Bilgi'nin kesin ölüm nedeni belli olacak. 

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Bilgi'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir ölüm
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