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İzmir'de bir kişi evini yaktı, koltuğa oturup sigara içerek yangını izledi!

İzmir'de bir kişi evini yaktı, koltuğa oturup sigara içerek yangını izledi!
19 Ekim 2022 Çarşamba 08:57

İzmir Buca'da bir kişi dini içerikli kitapları ve eşyalarını yaktıktan sonra sokağa attı. Daha sonra evini ateşe veren kişi, sigara içerek yangını seyretmeye başladı. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdiği evde yangını izleyen A.T.'yi kurtarırken, alevlere de müdahale etti


Olay, saat 04.00 sıralarında İnönü Mahallesi 677/4 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.T., evinde bulunan dini içerikli kitapları ve eşyaları yakarak sokağa attı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta yanan eşyaları ve kitapları yaptıkları müdahale ile söndürdü. Bu sırada A.T., balkondan evini yakacağını söyleyerek içeriye gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri A.T.'yi kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı fakat ikna olmayan A.T., evin salon kısmında yangın çıkarttı. Alevleri gören itfaiye ekipleri, A.T.'yi çıkarmak için evin kapısını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının bulunduğu yerden kurtarılan A.T.'nin yangın sırasında bir koltukta otururken sigara içtiği ve yangını seyrettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen A.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #yangın #evini yaktı #haber
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