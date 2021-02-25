İzmir'de bir kişi gözaltına alınmamak için denize girdi

İzmir'de bir kişi polise yakalanınca gözaltına alınmamak için denize girdi. Polis kişiyi denizden çıkmaya ikna edemeyince, denize girip şüpheliyi çıkartmak zorunda kaldı

Olay İzmir'in Balçova İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 18.30 sıralarında İnciraltı Engelliler Parkı'nda oturan vatandaşlar, Sefa Ş. tarafından rahatsız edildi. Vatandaşlar bunun üzerine durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin kimliğini istedi. Adı Sefa Ş. olan şüpheli hakkında arama kararı olduğu görüldü. Bunun üzerine Sefa Ş. gözaltına alınmamak için denize girdi.

Polis ekipleri şüpheliyi denizden çıkması için ikna etmeye çalıştı. Ancak şüpheli denizden çıkmayı reddetti. Bunun üzerine hem olay yerine gelen deniz polise hem de Balçova Emniyetinde görevli olan bir polis memuru denize girerek Sefa Ş.'yi etkisiz hale getirdi ve karaya çıkardı.

Yaklaşık iki saatin sonunda gözaltına alınabilen Sefa Ş., polis merkezine götürüldü.