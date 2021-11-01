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İzmir'de bir kişi iş arkadaşını öldürdü!

İzmir'in Kınık ilçesinde madencilik firmasında çalışan H.D. (32), kendisini işten attırmakla tehdit ettiğini öne sürdüğü mesai arkadaşı Esat Oğuz’u (35), sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

İzmir'de bir kişi iş arkadaşını öldürdü!
01 Kasım 2021 Pazartesi 14:39

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Aşağı Mahallesi'ndeki Pekmez Pazarı Camisi önünde meydana geldi. Bir madencilik firmasında çalışan evli ve 2 çocuk babası H.D., kendisini işten attırmakla tehdit ettiğini öne sürdüğü iş Esat Oğuz ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. H.D. av tüfeğiyle Oğuz'a ateş etti. Başına saçma isabet eden Oğuz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğuz'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, H.D. polisi arayıp, cinayet işlediğini söyledi. H.D. gözaltına alınırken, suç aleti silaha da el konuldu. H.D.'nin polise verdiği ifadede, "Esat Oğuz evimin yanına gelerek beni işten çıkarılma gibi konular üzerinden tehditvari konuşarak korkutmaya çalışıyordu. Tartışmaya başlayınca dayanamadım tüfekle vurdum" dediği belirtildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kınık #cinayet #ölüm #iş arkadaşını öldürdü
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