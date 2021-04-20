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İzmir'de bir kişi kardeşi tarafından öldürüldü!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de bir kişi kardeşi tarafından öldürüldü!
20 Nisan 2021 Salı 15:31

Çiğli Balatçık Mahallesi'ndeki aynı apartmanda oturan Ahmet Y. (62) ile kardeşi Agah Y. (54) arasında bina önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Agah Y, evde bulunan pompalı tüfeği alarak abisine ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Ahmet Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Agah Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sık sık kavga ettikleri öğrenilen 2 kardeşin dün gece de gürültü şikayeti nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çiğli #abisini öldürdü
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