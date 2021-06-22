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İzmir'de bir kişi, kendisini uyaran polisi bıçakladı!

İzmir'in Buca ilçesinde, parkta oturan bir kişinin üzerine sahibi olduğu köpekleri salan E.Y. (15), kendisini uyaran izinli polis memuru M.K.'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi

İzmir'de bir kişi, kendisini uyaran polisi bıçakladı!
22 Haziran 2021 Salı 08:27

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Buca Koop. Mahallesi 1409 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan İsmail K.'nın üzerine köpekleri salan E.Y. arasında tartışma çıktı. İsmail K. köpekleri üzerinden çekmesini söylemesine rağmen E.Y. uyarıları dikkate almadı. Evinin balkonunda oturan polis memuru M.K., E.Y.'ye taşkınlık çıkarmamasını söyledi. E.Y.'nin sözlü hakaretleri sürdürmesi üzerine M.K. aşağıya indi. Saldırgan genç, yanına gelen M.K.'yı karnından ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

YAKALANDI

M.K.'nın bıçaklandığını gören yakınları kendi imkanlarıyla M.K.'yı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan polis memuru M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli E.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis bıçaklama #buca #izmir
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