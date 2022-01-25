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İzmir'de bir kişi ölü bulundu! Olayla ilgili iki kişi gözaltında!

25 Ocak 2022 Salı 12:26

İzmir Karabağlar'da yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bir baba ve oğlu gözaltına aldı

Alınan bilgiye göre, Salih Omurtak Mahallesi 9662/1 Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunda darp izi olan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olaydan kısa süre önce madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişinin, sokakta karşılaştığı Ö.C. (50) ile tartıştığı, oğlu M.C'nin (22) de çıkan kavgaya karıştığı öne sürüldü.

Polis olay yerinde bulunan Ö.C. ile oğlu M.C'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin, işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #karabağlar #ölüm #ölü bulundu
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