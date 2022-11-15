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İzmir'de bir kişi ölü bulundu! Sahte içki iddiası...

İzmir'de bir kişi ölü bulundu! Sahte içki iddiası...
15 Kasım 2022 Salı 15:21

İzmir'de yalnız yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki S.U. evinde ölü bulundu. S.U.'nun sahte içkiden öldüğü tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu belli olacak

Alınan bilgiye göre, Torbalı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan S.U'dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çilingir aracılığıyla girdikleri evde S.U'yu hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

S.U'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ölüm #torbalı #haber #sahte içki
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