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İzmir'de bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu!

İzmir'in Bornova ilçesinde, Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed (55), ormanda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Elmuhammed'in çuvala koyduğu av tüfeğinin sırtındayken ateş aldığı, bu nedenle yaşamını yitirdiği öğrenildi

İzmir'de bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu!
12 Eylül 2021 Pazar 08:51

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Naldöken Mahallesi ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Ormanlık alanda bir erkeğin yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede olay yeri yakınlarında çuval içerisinde motorlu testere ve av tüfeği bulundu. Savcının incelemesinin ardından Hüseyin Elmuhammed'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilk belirlemelere göre Hüseyin Elmuhammed'in çuvala koyduğu av tüfeğinin sırtındayken ateş aldığı ve bundan dolayı yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ölüm #bornova ölüm #ölü bulundu
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