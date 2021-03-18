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İzmir'de bir kişi parkta ölü bulundu!

İzmir'in Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki parkta Engin Şenay (46) ölü bulundu. Şenay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek

İzmir'de bir kişi parkta ölü bulundu!
18 Mart 2021 Perşembe 09:12

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine parka polis ekipleri, sevk edildi. Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, Engin Şenay olduğu tespit edildi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Şenay'ın ölümü yapılacak otopsiyle saptanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ölüm #engin şenay #izmir ölüm #izmir
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