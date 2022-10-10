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İzmir'de bir kişi sokak ortasında öldürüldü!

İzmir'de bir kişi sokak ortasında öldürüldü!
10 Ekim 2022 Pazartesi 08:50

İzmir Kemalpaşa'da husumetli iki kişi sokakta karşılaştı. İki kişi arasında kavga çıkarken, 48 yaşındaki Mehmet Sür, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Ş.D. ile Mehmet Sür, sokakta karşılaştı. Ş.D. sokakta park halinde olan aracından aldığı pompalı tüfekle Sür'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Mehmet Sür yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Ş.D.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sür ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sür'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #cinayet #ölüm #haber
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