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İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu!

İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu!
26 Aralık 2021 Pazar 08:47

İzmir'in Buca ilçesinde, Kenan Çokoğullu, sokakta pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 203/20 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören çevredeke vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede vücudunda pompalı tüfek saçmaları olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede cesedin Kenan Çokoğullu'na ait olduğunu belirlendi. Çokoğullu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatan polisin, soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #ölüm #cinayet
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