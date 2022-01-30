İzmir'de bir kişi su kanalında ölü bulundu!

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan su kanalında 64 yaşındaki Hasan İncedayı isimli şahıs ölü bulundu



İlçeye bağlı Seyhan Mahallesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında, su kanalı içerisinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Hasan İncedayı olduğunu belirlendi. İncedayı'nın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. İncedayı'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



