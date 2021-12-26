HAYVANLAR İÇİN DENİZE GİRDİLER
HAYVANLAR İÇİN DENİZE GİRDİLER
0
KÜÇÜK ÇOCUĞA İLGİNÇ CEZA!
KÜÇÜK ÇOCUĞA İLGİNÇ CEZA!
0
KAYNAR SU HAVADA DONDU
KAYNAR SU HAVADA DONDU
0
İZMİR YENİ YILA HAZIR
İZMİR YENİ YILA HAZIR
0

İzmir'de bir kişi, tartıştığı annesini öldürdü

İzmir'de bir kişi, tartıştığı annesini öldürdü
26 Aralık 2021 Pazar 08:51

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Alican E.,  tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı (56) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın birinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan tartışmada Alican E., annesi Sevda Yalın'ı göğsünden bıçakladı. Alican E., daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Yalın'ı Bozyaka Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yalın, hastanede hayatını kaybetti. Alican E., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

'O KENDİNİ ÖLDÜRDÜ’

Tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Alican E.'nin (27) ilk ifadesinde "Annemi ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı" dedi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Alican E.'nin "Geçmiş aile meseleleri yüzünden aramızda tartışma çıktı. Sonra annem bıçağı kendine sapladı. Ben bıçaklamadım" diyerek ifade verdiği belirtildi. Hayatını kaybeden Sevda Yalın'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gözaltına alınan Alican E.'nin polisteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #anne cinayeti #annesini öldürdü #ölüm
Önceki Haber
İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu!
Sonraki Haber
Manisa'da kaza: 2 kişi öldü
Bayraklı Belediyesi'nden berberlere can suyu
Bayraklı Belediyesi'nden berberlere can suyu
0
Efes Selçuk'ta yeni yıl panayırı kuruldu
Efes Selçuk'ta yeni yıl panayırı kuruldu
0
İzmir'de darpla suçlanan öğretmene velilerden destek!
İzmir'de darpla suçlanan öğretmene velilerden destek!
0
İzmir'de parklara deprem düzenlemesi
İzmir'de parklara deprem düzenlemesi
0
İzmir'deki yangında yürek yakan detay: Birbirlerine sarılmışlar
İzmir'deki yangında yürek yakan detay: Birbirlerine sarılmışlar
0
İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu!
İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.