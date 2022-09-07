İzmir'de bir kişinin üzerinden 1112 adet uyuşturucu hap çıktı!

İzmir'in Konak ilçesinde, gece bekçilerinin şüphelenip durdurduğu 1 kişinin elindeki poşette 1112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.





İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli gece bekçileri, saat 03.15 sıralarında devriye görevinde, Yenişehir Mahallesi 1217 Sokak'ta elinde siyah poşet olan bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Durdurulan şüpheli Y.K.'nin elindeki poşette yapılan aramada 1112 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.