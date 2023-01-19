İzmir'de bir kişiye silahlı saldırı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kısa süre önce cezaevinden çıkan Kadir Ç. (21), evinin önünde motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kadir Ç., hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

İzmir'de bir kişiye silahlı saldırı
19 Ocak 2023 Perşembe 09:05

​Olay, dün saat 23.30 sıralarında Umut Mahallesi 3830 sokakta meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen evli ve bir çocuk babası Kadir Ç., oturduğu evin önünde silahlı saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre M.K., kimliği öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı motosikletle, aralarında husumet bulunan Kadir Ç.'nin oturduğu sokağa geldi. Kadir Ç., evinin önüne çıktığı sırada hareket eden motosikletin arka koltuğunda bulunan M.K., tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda M.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan bir kurşun, Kadir Ç.'nin karın bölgesine isabet etti. Kadir Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, iki şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından Kadir Ç.'yi ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan Kadir Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Kadir Ç.'ye pusu kuran M.K. ve diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 


 


Kaynak: DHA
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