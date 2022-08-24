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İzmir'de bir minibüs alev alev yandı!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yolcu minibüsünde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İzmir'de bir minibüs alev alev yandı!
24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:03

Gaziemir-Buca seferinin yapıldığı, 35 M 8964 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi yakınlarında alev aldı. Şoför, aracı hemen yol kenarına çekip, az sayıdaki yolcuyu tahliye etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, şoför de alevleri söndürmeye çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #minibüs #yangın
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