İzmir'de bir öğretmen, dar gelirli öğrenciler için yardım topluyor

İzmir'in Buca ilçesinde dezavantajlı bölgede yer alan lisenin müdürü Hacı Murat Özkılınç (54), dar gelirli öğrenciler için kıyafet ve ayakkabı temin edip, erzak yardımında bulunuyor. Öğrencilerinin yaşadığı evlerde tamirat da yapan Özkılınç, "Destek olduğumuz eski öğrencilerimiz bugün iş sahibi oldu. Onlar da ihtiyaç sahibi diğer öğrencilerimize yardımcı oluyor" dedi.

Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve Elektrik- Elektronik Alanı Öğretmeni Haci Murat Özkılınç, 32 yıllık eğitmen ve 25 yıllık idareci olarak görev yapıyor. Dezavantajlı bölgedeki okula gelen öğrencilerine ise yıllardır destek oluyor. Her sabah okula geldiğinde ilk iş olarak ayakkabısı yırtık, pantolonu veya tişörtü yıpranmış öğrencileri tespit eden evli ve 2 çocuk babası Özkılınç, birebir görüşme yapıp, ailenin de maddi durumu hakkında bilgi topluyor. İhtiyaç sahibi aileleri belirleyen Özkılınç, temin ettiği kıyafet, ayakkabı veya erzakları öğrencilerle ulaştırıyor. İhtiyaç durumunda, öğrencilerin yaşadığı evlerde tamirat yapan Özkılınç, okulun teknik bölümü öğrencileriyle birlikte arızalı elektrik ve elektronik cihazların bakım ve onarımlarını da üstleniyor.

'ÖĞRETMENLİK GÖNÜL MESLEĞİDİR'

Öğrencilerini çocuklarından ayırmadığını belirten Haci Murat Özkılınç, bu sayede başarı oranının da arttığını söyledi. Özkılınç, "Öğretmenlik, gönül mesleğidir. Öğrencileri çocuklarınız gibi görmezseniz; bu işi yapamazsınız. 32 yıllık eğitmenim. Bunun 7 yılında öğretmen, geri kalanında idareciydim. Okuldaki öğrencilerimi çocuklarım gibi görür, kendi çocuğumdan ayırt etmem. Çocuklarım için ne düşünüyorsam, öğrencilerime de aynı şekilde yaklaşırım. Akranları ile aynı şartlara sahip olmayan öğrencilerimin de aynı şartlara sahip olması için elimden geleni yaparım. Öğrencilerimin dönüşleri her zaman olumlu oluyor. Öncelikle okullarını sahipleniyorlar. Sizi ailesi olarak görüyorlar. Bu da başarıyı artırıyor" dedi.

'ALLAH HOCAMIZDAN RAZI OLSUN'

Geçmiş dönemde hayatına dokunduğu çok sayıda öğrencinin şimdi destekçisi olduğunu anlatan Özkılınç, "Destek olduğumuz eski öğrencilerimiz bugün iş sahibi oldu. Onlar da ihtiyaç sahibi diğer öğrencilerimize yardımcı oluyor" diye konuştu.

Hacı Murat Özkılınç'ın ailesine destek olduğunu dile getiren ve tek göz odada oğulları Ömer Şekerci (16) ve Emre Şekerci (11) ile yaşayan Abdullah Şekerci (48), "İşim yok, çalışmıyorum. İş arıyorum. İhtiyacımız vardı. Bize erzak getirdi. Böyle bir destek gördüğümüz için çok sevindim. Allah, hocamızdan razı olsun" dedi.

Bilişim Teknoloji Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi Ömer Şekerci ise "Hocamdan Allah razı olsun. İleride iyi bir işim olursa, ben de ihtiyacı olanlara yardımcı olmak isterim" diye konuştu.