İzmir'de bir otel yıkılma tehlikesi nedeniye boşaltıldı

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde otel ve lokantanın bulunduğu 2 katlı bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Kentte 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hasar gördüğü için yıkılan İsmet Kaptan Mahallesi 1369 Sokak'taki Konak Belediyesi ek hizmet binasının bitişiğindeki 2 katlı binada AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Ekipler, zemin katı lokanta, üst katları otel olarak kullanılan binanın yıkılma riski bulunduğunu belirleyerek tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi. Otelde kalan ve giriş katındaki iş yerinde bulunan 20 kişinin bölgeden uzaklaştırıldığı çalışma sırasında sokak girişi de şeritle kapatıldı.

Binaya ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüteceği belirtildi.