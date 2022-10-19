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İzmir'de bir taksi alev alev yandı

İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan taksi, yangında kullanılamaz hale geldi

İzmir'de bir taksi alev alev yandı
19 Ekim 2022 Çarşamba 13:36

Talatpaşa Bulvarı’nda saat 11.00 sıralarında, seyir halindeki içerisinde yolcu bulunmayan 35 T 6896 plakalı taksinin motor kısmından, alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın ön bölümünü sardı. Şoför, taksiyi yolun ortasında bırakıp indi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürdü. Bu sırada güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Talatpaşa Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #taksi #yangın
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