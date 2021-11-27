İzmir'de bir trans birey öldürüldü!

İzmir'de bir trans birey bıçaklanarak öldürüldü. Polis kimliği belirlenemeyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

Olay İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Basmane Gar önünde 22 yaşındaki trans birey A.Y. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y. göğsünden bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı olan A.Y. ise yolun karşısına geçerek burada bulunan lokantadaki insanlardan yardım istedi ve daha sonra da yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de sokakta çıkan tartışmada Azer Y.'nın (22) bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak kendisi gibi trans birey olduğu ileri sürülen Barış Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Bir görgü tanığının polisteki sabıkalılar dosyasındaki fotoğrafından teşhis ettiği Barış Ç.'nin 'uyuşturucu kullanmak', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'oto hırsızlığı', 'cinsel saldırı' suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu bildirildi.

Azer Y.'nin de 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunduğu ifade edildi.