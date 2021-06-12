İzmir'de bir yılda 395 işletme Turuncu Çember'li oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i güvenli bir turizm destinasyonu olarak öne çıkarma hedefi doğrultusunda İzmir Vakfı ile başlattığı Turuncu Çember uygulaması bir yılı geride bıraktı. Bugüne kadar 128 konaklama tesisi ve 267 yeme-içme mekanı Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazandı

İzmir’i sağlıklı ve güvenli bir destinasyon olarak konumlandıran Turuncu Çember hijyen sertifikası uygulaması bir yılı geride bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

gerekli kriterleri yerine getiren yeme-içme ve konaklama tesislerinin almaya hak kazandığı Turuncu Çember sertifikasının İzmir’deki işletmelerin normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmayı hedeflediğini söyledi. Başkan Tunç Soyer, “Turuncu Çembere sahip işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir’in turizm sektörüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca İzmir’deki işletmelerin salgın sürecine uyumunu sağlayarak vatandaşların işletmelere duyduğu güveni pekiştirmeyi sağlıyoruz” dedi.

Bir yılda neler yapıldı?

12 Haziran 2020’de ilk başvuruların yapıldığı Turuncu Çember sertifikasına bir yıl içinde 502 işletme başvurdu. Yapılan denetimler sonrasında 128 konaklama tesisi ve 267 yeme-içme mekanı Turuncu Çember Sertifikası almaya hak kazandı. 86 işletme ise Turuncu Çember Sertifikası alamadı. Konaklama ve yeme-içme işletmelerine verilen Turuncu Çember sertifikası havayollarını da kapsayacak şekilde genişletildi. 16 Mart 2021’de sertifika almaya hak kazanan ilk havayolu firması Sun Express oldu. İşletmelerin gel-al ve paket servise yönelmesi sebebiyle yeme-içme tesislerine yönelik değerlendirmelere paket servis kriterleri de dahil edildi. Ayrıca Turuncu Çember uygulamasına deniz yolculuğu dahil edilerek İZDENİZ gemilerinde bulunan 21 adet büfeye Turuncu Çember verildi. Ardından Setur firmasıyla işbirliği yapılarak web sitelerinde Turuncu Çember Sertifikası olan otelleri filtreleme özelliği eklendi. Ayrıca ITB Berlin Turizm Fuarı, Travel Turkey İzmir ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Turuncu Çember Sertifikası güvencesi altında sağlıklı, hijyenik ve güvenilir İzmir ulusal ve uluslararası katılımcılara anlatıldı.

Denetimler periyodik



Turuncu Çember hijyen sertifikasına sahip işletmelerin periyodik denetimleri için bir denetim mekanizması da oluşturuldu. Bu kapsamda yüzde 75-80 aralığında başarılı olan işletmeler üç ayda bir, yüzde 80-85 aralığında başarılı olan işletmeler altı ayda bir, yüzde 85-90 aralığında başarılı olan işletmeler dokuz ayda bir, yüzde 90 ve üzerinde oranla başarılı olan işletmeler yılda bir kez denetime tabi tutuluyor.

Turuncu Çember hijyen sertifikasına başvurular ücretsiz olup turuncucemberizmir.com adresi üzerinden yapılıyor. Turuncu Çember sertifikalı işletmeler Visitİzmir internet sitesi ve aplikasyonunda ve turuncucemberizmir.com adresinde tanıtılıyor.