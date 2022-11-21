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İzmir'de birden bire bastıran yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı!

21 Kasım 2022 Pazartesi 14:59

İzmir'de öğleden sonra sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle birçok yer sular altında kaldı. Vatandaşlar, birden bire bastıran yağmur nedeniyle yürümekte zorluklar yaşarken, yollarda da trafik oluştu

İzmir'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddeler ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Buca Kozağaç Mahallesi'nde bazı sokaklar, giderlerin tıkanması nedeniyle su altında kaldı.
Sağanak sonucu sokaklardaki rögar kapaklarından su taştığı görüldü. İlçede yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalarına neden oldu.
Motosiklet sürücüleri su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sudan yürümekte zorlanan bazı vatandaşlar, kamyonet kasasında taşındı.

KEMERALTI'NI SU BASTI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrasında kentte bugün öğleden sonra yağmur etkisini gösterdi. Sağanakla birlikte tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki esnaf su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Çarşı esnafı ellerinde fırçalarla su girmesine engel olmaya çalıştı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı.

Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi. Bazı esnaf ise her yağmur sonrasında alışık oldukları manzara nedeniyle kağıttan gemi yapıp, yağmur sularında yüzdürerek sitemlerini dile getirdi.

Öte yandan Buca'daki oto galericilerin bulunduğu Otokent Sitesi önündeki yol da yağmur sularıyla doldu. Sürücüler suyla dolu yoldan geçerken zor anlar yaşadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yağmur #haber
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