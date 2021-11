İzmir'de bisikletle vapura binmek 5 kuruş!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, bisikletin ulaşım aracı olarak da kullanılması hedefi doğrultusunda son iki buçuk yılda İzmir'de bisikletli ulaşımda büyük dönüşüm yaşandı. Türkiye’de ilk defa İzmir’de başlatılan vapurlarda bisikletli yolcuya 5 kuruş uygulaması kentteki bisiklet kullanımını artırdı. Uygulamadan yıl boyunca 74 binin üzerinde İzmirli yararlandı.

Şehir içi ulaşımda elektrikli araç ve bisikleti tercih ederek İzmirlileri sürdürülebilir ulaşıma teşvik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bisikletin ulaşım aracı olarak da kullanılması hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Son iki buçuk yılda kentte motorlu ulaşımı azaltmak, bisikletli ve yaya ulaşımını artırmak için pek çok altyapı, uygulama ve teşvik projesini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül 2020'den itibaren bisikletli yolcuların körfez içi vapur seferlerinden 5 kuruş karşılığında faydalanması kararıyla Türkiye'ye örnek oldu. Uygulamayla bisikleti ile vapuru tercih eden yurttaşların sayısı giderek arttı.

Bisikleti ile vapura binen yolcu sayısı 2021 yılı başından bugüne kadar 74 bini geçti. Bisikletli yolcunun en çok seyahat ettiği ay ise okul ve iş trafiğinin hızlandığı ekim ayı oldu. Bisikletlilerin rahat ulaşımı için vapurların içerisine bisiklet park yerleri yerleştirildi. Yağmurlu havalarda ise bisikletlerin korunması için kullanıcılara branda verilerek bisikletlerin olumsuz havalardan etkilenmesinin önüne geçildi.

Bisiklet yolları genişliyor



“Bisiklet Dostu Şehir” İzmir’deki çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, “Sürdürülebilir ve dirençli bir şehir elde etmek için ulaşımda çevresel faktörleri etkilemeyen ve fosil yakıt yakmayan ulaşım türlerine ihtiyacımız var. Bunlardan en önemlisi ise bisiklet ulaşımı oluyor. Bisikletli ulaşıma Başkanımız Tunç Soyer’in göreve geldiği iki buçuk yıllık süreçte iyice ivme kazandırdık. 89 kilometrelik bisiklet yolu ağını oluşturduk. Yaptığımız bisiklet eylem planlarına göre bu yollara kısa vadede 107 kilometre daha eklemeyi planlıyoruz. Orta ve uzun vadede ise 248 kilometreye kadar çıkarmayı planlıyoruz. Bu çalışmaları hızlandırmak için sadece bisiklet yolu yapan ekipler oluşturuyoruz. Bu ekipler yeni bisiklet yolları yapmakla beraber, bisikletlilerin geçerken sorun yaşadığı yerlere küçük dokunuşlar yapacaklar” diye konuştu. Yaygel, bisiklet kullanımını teşvik etmek için okullarda, üniversite alanlarında, İZBAN, metro istasyonlarına yakın noktalarda 100’den fazla noktada bin 47 adet bisiklet park yeri oluşturduklarını, vapurlarda olduğu bisiklet kullanımını teşvik edici çalışmaların diğer toplu taşıma araçlarında da uygulanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Toplu taşımayla entegrasyon çok önemli



Uygulama hakkında konuşan Bisikletli Ulaşım Derneği (BİSUDER) Başkanı Murat Ümit, “2017 yılından beri bisikletimle vapur kullanarak işe gidiyorum. Dernek olarak da toplu taşıma entegrasyonuna çok önem veriyoruz. Pandemi olmasına ve toplu taşıma kullanımının azalmasına rağmen bisiklet sayısının vapurlarda arttığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta bazı akşam saatlerinde bisikletimizi koyacak yer bulmakta bile zorlanıyoruz. Bisiklet kullanımında bir artış oldu. Özellikle pandemi döneminde insanlar araç kullanımından sıkıldığı için artış oldu. Master planla başlayan bir süreç var. Tunç başkan bu konuya önem gösteriyor. İleride yatırımların daha da artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaşım harcamam aylık 3 TL’ye düştü



5 kuruş uygulamasına tam not veren İzmirli bisikletçiler, bir yandan sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı bisikletle günlük hayatlarında ulaşım sağlarken bir yandan da tasarruf sağladı.

Bisiklet kullanıcısı Ufuk Kartal, “Ben çok memnunum bu uygulamadan. Kesinlikle yayılmasını talep ediyorum. İnsanlarımız lütfen kullansınlar. 1 yıldır kullanıyorum. Sağlık için, vakit için, çevre için, her şey için gerekli. Çok mutluyum. Her gün sabah ve akşam işime gidip geliyorum. 220 liram cebimde kalıyor. 3 liraya 1 ay boyunca gidip geliyorum. Bundan daha güzel ne olabilir ki?” diye konuştu.

Hem sağlıklı hem ekonomik



40 yıldır bisiklet kullanıcısı olan Ahmet Kulalı ise, “Kent içinde ulaşımımı bisikletle sağlıyorum. Uygulama başlamadan önce de vapurda bisiklet kullanıyordum. Şu an bu uygulama sayesinde bisiklet kullanıcısı arttı” şeklinde konuştu.

Bisiklet kullanımına yeni başlayan Gürcan Kayserili ise, “Çok konforlu bir ulaşım. Aynı zamanda spor yapmış oluyorum. Ben koronavirüs sürecinde başladım bisiklet sürmeye. Daha önce zamanım olmuyordu. Bisiklet kullanmaya başladığımdan beri de bu hizmetten faydalanıyorum. Spor yapıyorum, temiz hava alıyorum” dedi.