İzmir'de BİSİM'lere böyle zarar verdiler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, BİSİM'lere verilen zarara tepki göstermişti. Belediyeye ait bisikletlerin izinsiz olarak kullanılarak bisikletlere zarar verildiği görüntüler ise kameralara yansıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ulaşım projelerinden BİSİM’e ait bisikletlere ve park yerlerine verilen zararın maliyeti 200 bin liraya yaklaştı. Sistemin aksaması nedeniyle en büyük mağduriyeti ise projeden faydalanan İzmirliler gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı bisiklet kiralama sistemi BİSİM’e verilen zarar hem yurttaşları hem de kurumu mağdur ediyor. Bisikletlerin ve park noktalarının kilit mekanizmaları zorlama ve kırma sonucunda bozuluyor, bisikletler çalınıyor.



KAMERALARA YAKALANDILAR

İzmir'de belediyeye ait bisikletleri çalarak kullanan ve araçlara zarar verenler kameralara yakalandı.