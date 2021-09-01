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İzmir'de bitki atıkları gübreye dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması politikası doğrultusunda İzmir, Türkiye'ye örnek bir çevre projesine daha imza atıyor. Bornova ilçesi Pınarbaşı semtinde budama, park bahçe, çim, pazaryerleri ve hallerden çıkan bitkisel atıkların organik gübreye dönüştürüleceği katı organik gübre tesisi kurulacak

İzmir'de bitki atıkları gübreye dönüşecek
01 Eylül 2021 Çarşamba 11:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in atıkların hammadde olarak değerlendirilip ekonomiye kazandırılması politikası doğrultusunda İzmir'de Türkiye'ye örnek olacak bir çevre projesi daha başlıyor.  Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası ile Ödemiş ve Bergama'da kurulan entegre katı atık yönetim tesislerinde evsel katı atıkları ayrıştırarak organik gübreye ve elektrik enerjisine  dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova ilçesi Pınarbaşı semtinde ekolojik bir tesisi daha hizmete almaya hazırlanıyor.  Kent genelinde budama, park, bahçe, çim, pazaryeri ve hallerden çıkan bitkisel atıkların organik gübreye dönüştürüleceği katı organik gübre tesisi kurulacak.

Hem ekonomiye hem çevreye katkı

Katı atık organik gübre tesisi, biyoreaktör sistemleri ile 24 saat organik gübrenin üretileceği bir tesis olacak. Hallerden, park, site, apartman ve bahçelerden çıkan bitkisel atıklar bu tesiste organik gübreye dönüşecek. Böylelikle atıkların yarattığı çevre kirliliği ile haşere üreme problemlerinin de önüne geçilmiş olacak. Tesisten çıkan organik gübreler kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj uygulamalarında ve tarımda kullanılacak. Doğayı kirleten kimyasal gübrelerin yerini organik gübre alacak ve ürün verimi artacak.  Tesis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Tarımı vizyonu doğrultusunda, tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefinde de önemli bir rol oynuyor.
 

Günde 64 ton gübre üretilecek

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 bin 535 metrekarelik alanda kurulacak tesiste ürün kabul alanı, ayrıştırma, parçalama, öğütme ve karıştırmanın yapılacağı ön işlem ünitesi, biyolojik bozunmayı sağlayan biyoreaktör sistemleri, eleme-soğutma ve nihai ürün stok alanı yer alacak. Bitkisel atıklar tamamen kapalı reaktör sistemlerinde işlenecek ve 24 saat içinde paketli organik gübreye dönüşecek.  Herhangi bir koku sorunu olmayacak ve çevre kirliliği oluşmayacak. Günde 64 ton organik gübrenin elde edileceği tesis için İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayında ihaleye çıkacak. İhaleyi kazanan firma kira karşılığı tesisi 10 yıl süre ile işletecek.

Tarımda organik gübre kullanmanın faydaları

Organik gübre kullanımı toprağın yapısını iyileştirir, toprağın havalanmasını sağlar. Bitkilerin ihtiyacı olan zamanda besin almasını sağlarken,  topraktaki toksinleri nötralize eder. Toprağın pH dengesini düzenler, büyümeyi hızlandırır, bitkileri güçlendirir, kimyasal gübre gereksinimini de azaltır.

Etiketler; #izmir #bitki atıkları #tunç soyer #ekonomi #bitki gübre
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