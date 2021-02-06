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İzmir'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı

İzmir'de Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eylemine polis müdahale etti. Olaylarda 26 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı
06 Şubat 2021 Cumartesi 08:47

Dün İzmir'de Boğaziçi eylemlerine destek için bir grup Alsancak'ta bir araya geldi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanmak isteyen gruba polis izin vermedi. Polis, bu bölgeye çıkan bütün yolları kapattı. Bölgeye gelmek isteyen gruplara da müdahale etti. Olaylarda 26 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Gündoğdu meydanında toplanan gruba da polis müdahale etti.

Etiketler; #izmir #izmir boğaziçi eylemi
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