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İzmir'de Boğaziçi eylemine polisten müdahale

İzmir'de dün Boğaziçi eylemlerine destek vermek isteyen gruba polis saldırdı. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İzmir'de Boğaziçi eylemine polisten müdahale
04 Şubat 2021 Perşembe 08:57

İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere destek vermek isteyen bir grup Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde toplandı. Toplanan basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis buna izin vermedi. Dağılmayak istemeyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Polis müdahahesi sonrası ara sokaklara kaçan eylemcilere burada da polisin müdahale sert oldu. Olaylarda 51 kişi gözaltına alındı. Olaylara ait görüntüler de sosyal medya hesaplarında yer aldı. Görüntülerde Kordon'da bir gruba ters kelepçe takan polislere, çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de izinsiz gösteri yapan gruptan gözaltına alınan 51 kişi, serbest bırakıldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün akşamki izinsiz gösteride gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 51 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler; #izmir #boğaziçi #izmir polis müdahale
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