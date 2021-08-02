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İzmir'de borç-alacak kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, borç- alacak nedeniyle aralarında husumet olan 2 grup arasında çıkan, pompalı tüfek ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İzmir'de borç-alacak kavgası: 1'i ağır 3 yaralı
02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:35

Olay, saat 10.30 sıralarında, Zafer Mahallesi 4291 Sokak ile Kemalpaşa Caddesi kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Muzaffer G. ve Zafer G. ile Engin Ü. (38) ve Selçuk M. (37) yolda karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer G. ve Zafer G., pompalı tüfek ve tabancalarla ateş edip, husumetli oldukları Engin Ü., Selçuk M. ve onların yanında bulunan Sibel M.'yi yaraladı. Saçma ve mermi isabet eden iş yerinin camı kırılırken, 2 şüpheli otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Engin Ü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Selçuk M. ve Sibel M. de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Engin Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanması için çalışma başlatılan şüphelilerin kullandığı otomobil, birkaç sokak ileride terk edilmiş bulundu

Öte yandan 2 grubun dün akşam da kavga ettikleri öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kavga #izmir silahlı kavga #bornova silahlı kavga
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