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İzmir'de boş arazide insan parçaları bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde boş arazide insan vücudu parçaları ile tıbbi atıklar bulundu

İzmir'de boş arazide insan parçaları bulundu
12 Ekim 2021 Salı 12:56

Subaşı Mahallesi'nde, mermer atıkların bulunduğu alanda, insana özgü organ ve uzuv parçası ile bez, iğne, kap gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Bulunan malzemeler ile vücut ve organ parçaları, Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

Olaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturmasının yanı sıra Kaymakamlığın idari soruşturma başlattığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #boş arazi #insan parçaları
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