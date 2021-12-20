İzmir'de boyoz üreticileri aynı çatı altında toplandı

İzmir’in tarihi ve tescilli lezzeti boyoz çağ atladı. İzmir’de boyoz imalatı yapan firmalar ve alt kuruluşlarının yer aldığı dernekler aynı çatı altında birleştirilerek İzmir Boyoz ve Börek İşletmecileri Federasyonu kuruldu. Boyoz-Fed, İzmir'in sembol lezzetleri arasında yer alan boyoz'u dünyaya tanıtacak. Çeşitli proje ve etkinliklerle boyoz'un tanıtımı gerçekleştirilecek

Kısa adı Boyoz-Fed olan Federasyon’un açılışı Buca’da kurulan hizmet binasında yapıldı. Açılışa özel olarak hazırlanan Türk Bayraklı boyoz motifi ve içerisinde farklı lezzetler barındıran rengarenk boyozlar büyük ilgi gördü. Kurdele kesiminden önce açılış konuşmasını gerçekleştiren Federasyon Başkanı Ümit Kuday, hedeflerini İzmir’in özel lezzeti boyozu dünyaya tanıtmak olarak açıkladı. Kuday, “İzmir’imizin markası olan boyozun işletmecileri tarafından kurulan federasyonumuzun yeni binasını hizmete açıyoruz. Birbirinden değerli boyoz ve börek işletmecilerimizin bir arada olduğu eski kurumumuzun İzmir’de aktif olarak birçok projesi olmuştu. Hedefimiz bu projelerimizi geliştirerek İzmir’imizin markası olan ve tanıtımında büyük rol oynayan boyozun tanıtımının yapılmasıdır. İsteğimiz o ki; tüm değerli kurumlarımızın destekleri ile boyozu dünyaya tanıtarak İzmir’imize katkıda bulunmak, hem ticari hem de tanıtım yönünden geliştirebilmektir. Bu hedeflerle yola çıkan ekibimiz, önümüzdeki dönemde İzmir’e yakışan projelerle ve etkinliklerle sizlerle buluşacaktır” dedi.

KATILIMCILARDAN BİRLİKTE ÇALIŞMA SÖZÜ

Büyük Hekimoğlu Pırlanta Un Ege Bölge Müdürü Ömer Şahin de açılışta yaptığı konuşmada en iyiyi en güzeli başarmak istediklerini ifade etti. Şahin,” Federasyonumuzun sloganını el ele birlikte çok güzel ve çok başarılı işleri başarmak olarak ilan ediyorum” şeklinde konuştu.

İzmir Gevrekçiler ve Pideciler Odası Başkanı Şükrü Erişen ise yaptığı konuşmada “Bayrağı devralan Ümit kardeşimizin mesleği gibi çok çok yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ben de Oda Başkanı olarak her zaman federasyonumuzun yanında olacağım ve bana düşen görevleri baş tacı olarak kabul edeceğim” ifadelerini kullandı.



Orkide Yağları bölge Müdürü Salih Pamuk açılışta davetlilere seslendi. Pamuk; “ Bu soğuk havada içimizi ısıtan bir oluşuma destek verdiğiniz hepinize teşekkür ediyorum. İzmir demek boyoz demek. Biz de İzmir boyozunun daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Konuşmaların ardından İzmir’in her yerinden gelen boyoz ve börek imalatçıları alkışlarla kurdela keserek İzmir Boyoz ve Börek İşletmecileri Federasyonu’nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa ayrıca MHP Buca İlçe Başkanı Bahadır Altınkeser, Chp Buca eski İlçe Başkanı Tuncay Taştan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Esnaf Masası Başkanı Hamdi Yapıcı, İzmir Pastacılar ve Şekerciler Odası Başkanı İhsan Esen, çeşitli siyasi parti ve stk temsilcileri de katıldı.