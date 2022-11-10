İzmir'de Buca Cezaevi alanı için ortak mücadele kararı!

İzmir'de meslek odaları ve sivil toplum örgütleri yıkılan Buca Cezaevi arazisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açılmasına karşı bir araya geldi. Ortak mücadele kararının çıktığı toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zehirli Sao Paulo gemisiyle mücadelede nasıl zafer kazandıysak Buca’da da kazanacağız. İzmir’i bu haklı mücadelenin bir parçası haline getirmek istiyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yıkılan Buca Cezaevi’ne ait arazinin yeşil alan olarak kente kazandırılması için düzenlenen toplantıya katıldı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bünyesindeki etkinlik salonunda yapılan toplantıya Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Aydemir, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, KESK İzmir Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Ayhan, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Zafer Mutluer Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Elvin Sönmez Güler, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu Temsilcisi Savaş Candemir, sendika, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda bileşen katıldı.

“Hiçbir İzmirlinin, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bir tablo”



Toplantıda Buca Cezaevi alanının betona terkedilmemesi için kararlılık mesajını yineleyen Başkan Tunç Soyer, “Buca Cezaevi’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan alanla ilgili çok önemli bir karar verildi. Bu alanda yapılaşmanın önünü açacak bir plan hazırlandı. Bu plan, Buca’nın dokusunu bilen herkes için yıkılan yapıdan daha fazla beton imalatı anlamına geliyor. Buca’nın bu kadar sıkışık yapının içinde nefes alınacak bir alan olma ihtimali varken, bundan vazgeçiliyor. Ticaret, konut fonksiyonları yüklenerek burasının rekreasyon alanı olma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Bu hiçbir İzmirlinin, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bir tablo” şeklinde konuştu.

Başkan Soyer: “izin vermeyeceğiz”



Başkan Soyer, “Önceki plan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı planlar karşılaştırıldığında görülüyor ki; ilk planda 40 bin metrekare olan ticaret ve konut alanı 70 bin metrekareye çıkmış. Park alanı 20 bin metrekareden 11 bin metrekareye düşmüş. Biz bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğiz. Nasıl ki, Aliağa’da zehir yüklü Sao Paulo gemisinin İzmir’e gelişiyle ilgili ortak bir ses çıkartabilip büyük bir zafer kazandıysak, bu sefer de Buca’nın bu kadar aleni bir biçimde katledilmesine izin vermemek için bir araya geldik. Bu bir araya gelişi büyütmek istiyoruz. Çünkü sessiz kalan çoğunluğun bu tablodan haberinin olmadığını düşünüyoruz. Görevimiz, tüm İzmir’e ne kadar haklı bir talebimiz olduğunu duyurabilmek. Tüm İzmir’i bu haklı mücadelenin bir parçası haline getirebilmek istiyoruz. Bunun için buradayız” ifadelerini kullandı.

“Doğru yolunu eninde sonunda bulur”



Buca Cezaevi’nin kaldırılmasıyla ilgili süreci anlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ”Buca Cezaevi, Buca’nın kalbi konumunda. Belki zamanında yapıldığı kısımda kent dışında kalsa da zamanla çarpık kentleşmeyle bulunduğu yerde Buca’nın merkezinde kalan bir alan olmuş. Göreve geldiğim günden beri belki de en büyük mücadelemiz cezaevinin kaldırılmasıydı. Seçim sürecinde de bu polemik konusu olmuştu. Ben o zaman da bu sorunu birlikte çözelim diye söylemiştim. Ama bunun için Buca Metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırımı bu çalışma devam ederken trafikte aksamalar olacaktı. Cezaevinin kaldırılmasıyla yukarıdaki Adnan Kahveci Caddesi trafiğe açılmasını istedik. Bu Menderes Caddesi’ne paralel bir yol olacaktı. Sonuçta cezaevi kalktı. Ama üzerinde bir plan çalışması var. Buranın bir AVM olması halinde Buca trafiğini katledileceğini söyledik her yerde de bunu söyledik. Şu anda da daha iyi bir yola çevrildi. Doğru; yolunu eninde sonunda bulur. Buranın yeşil alan olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Bugün itibariyle dava süreci başladı”



Yargı süreci hakkında bilgi veren TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, “Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın plana karşı İzmir İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçemizi verdik. Bugün itibariyle dava süreci başladı” dedi.

Hukuki dayanaklar mevcut



Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Zafer Mutluer ise şöyle konuştu: “Bizim en önemli hukuki dayanaklarımızdan bir tanesi şu: 2011 yılında onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin yürüttüğümüz davada elimizde bir bilirkişi raporu var. Rapor, cezaevi alanının merkezi alan olması nedeniyle bu alanda belirlenmiş 37 bin metrekarelik ticaret fonksiyonunun mevcut ulaşım akslarıyla karşılanamayacağını söylüyor. Bugün orada bin 500 kişilik bir konut alanıyla birlikte 12 bin metrekarelik bir ticaret alanı yapılması düşünülüyor. Buca betona boğulmuş bir kent. Bu tür fırsatlar elimize geçtiğinde bu alanları kamu yararı için kullanmak zorundayız. Yıllardır kamu alanları ilgili belediyelere verilmek yerine ticaret rantları artırılıp satıldı. Buca’nın yeşile, kamu alanına çok ihtiyacı var. Ne olacağı tartışılabilir ama orada yeni bir nüfusun gelmesi mümkün değil” diye konuştu.

Toplantıya katılanlar da yürütülecek kampanya için önerilerde bulundu. Toplantı sonunda DİSK, KESK, İzmir Barosu, TMMOB ve Tabip Odası'nın İcra Kurulu'nu oluşturması, muhtarlar ve aynı amaçla mücadele eden dernek, platformların temsilcilerinden de yürütme kurulu oluşturulmasına karar verildi. İcra Kuru bu konuda kısa süre içinde bir deklarasyon yayımlarak eylem planını açıklayacak.