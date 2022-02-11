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İzmir'de bulunan bir bakkalda patlama: 4 kişi yaralandı

11 Şubat 2022 Cuma 10:55

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir bakkalda yangın çıktı. Daha sonra da patlama meydana gelirken, patlamanın etkisi ile dışarı fırlayan malzemeler nedeniyle 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi


Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde, Cemil Raşo'ya ait bakkalda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, iş yerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle iş yerindeki kapı, pencere ve malzemeler dışarı fırladı, o esnada yakında bulunan Abdülkerim Civanmahmut (24) ile çevredeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Civanmahmut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #patlama #bakkal patlama
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