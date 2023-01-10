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İzmir'de bulunan cesedin sırrı çözüldü! Katil kız arkadaş çıktı!

İzmir'de bulunan cesedin sırrı çözüldü! Katil kız arkadaş çıktı!
10 Ocak 2023 Salı 08:57

İzmir Bornova'da geçtiğimiz perşembe günü sokak ortasında Suriye uyruklu Semir Çavuş'un bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulunmuştu. Olay sonrası yapılan incelemelerde genci öldüren kişinin kız arkadaşı İ.H. olduğu tespit edildi


Olay, geçen perşembe günü saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1711/5 sokakta meydana geldi. Mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sokakta genç bir kişinin kanlar içinde yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kanlar içerisinde yatan gence ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde göğsünden bıçaklanan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede öldürülen kişinin Suriye uyruklu Semir Çavuş olduğu tespit edildi. Çavuş'un cenazesi, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cnayetle ilgili başlattığı soruşturmada Semir’i göğsünden bıçaklayan kişinin kız arkadaşı İ.H. (17) olduğu saptandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinayet #ölüm #bornova #haber
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