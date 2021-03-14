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İzmir'de buralara giriş artık HES kodu ile!

Türkiye koronavirüs risk haritasına göre, 'yüksek risk' grubunda yer alan İzmir'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 'HES' uygulamasıyla ilgili yeni karar alındı. Karar kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, mahalle ve semt pazarlarında, konaklama tesisleri gibi birçok alanda HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlulu hale getirildi

İzmir'de buralara giriş artık HES kodu ile!
14 Mart 2021 Pazar 08:46

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında  İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararların alındığı bildirdi. Açıklamada, daha önce il Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar gereği şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, mahalle ve semt pazarlarına, tüm konaklama tesislerine, Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren iş yerleri ile tüm kamu ve özel bankalara, alışveriş merkezlerine, yeme, içme yerlerine (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) girişlerde, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1,B2,D1,D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda HES kodu kontrollerinin zorunlu olarak yapılmasının karara bağlandığı bildirildi.

HES KODU KONTROLLERİNİN YAPILMASI ZORUNLU

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından uygulanan HES kodu uygulamalarına ilaveten alınan yeni tedbirler konusunda şu açıklama yapıldı:

"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, masaj salonu, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #Koronavirüs #yüksek risk #hes kodu
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