İzmir'de büyük gün öncesi şok olay! Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü!

İzmir düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı için görkemli bir etkinlik hazırlarken talihsiz bir kaza yaşandı. Ünlü sanatçı Tarkan'ın konser vereceği dev platform çökerken kazada da 1 kişi yaralandı. Başkan Soyer, can kaybı yaşanmaması ile teselli bulduklarını söylerken, konserli ilgili bilgilendirme yapacaklarını da belirtti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül'de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Planlanan etkinlikler kapsamında Megastar Tarkan'ın da on binlerce kişinin katılım sağlayabileceği Cumhuriyet Meydanı yakınında Kordonboyunda konser vereceği açıklandı. Günler öncesinden açıklanan bu haber sanatçının hayranlarını heyecanlandırırken, konserin düzenleneceği alanda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahne üzerindeki dev platform, büyük bir gürültünün ardından çöktü.



1 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada platformun yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansa alarak Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada itfaiye ekiplerinin platform altında yaptığı aramada, yaralanan başka kimsenin olmadığı belirlendi.



KAZA ANINDA 40 KİŞİ ÇALIŞIYORDU

İddiaya göre, platform çökmeden önce 40 kişinin çalıştığı ve çalışanların yaşanan gürültünün ardından çökmeyi görünce kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Güvenlik amacıyla sahnenin çevresi boşaltıldı. Şerit çekilerek güvenlik önemli alınırken, dev platformun eski haline getirilmesi için 3 vinç olay yerine geldi. Dev platformun zarar görmeden kaldırılması için başlatılan çalışmalar büyük bir dikkatle sürdürülüyor.



'KAZANIN ARDINDAN IŞIKLAR SÖNDÜRÜLDÜ'

Bu arada kaza anında olay yerinde bulunan Süleyman Yunus Pirman, "Biz yürürken çatının çökmesi ile beraber hepsi devrildi. Çığlık sesi falan yoktu, güvenlik görevlileri de kimsenin olmadığını söyledi. Sahne komple yıkıldı, sonradan ışıkları da söndürdüler” dedi.

BAŞKAN SOYER’DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soyer yaptığı paylaşımda, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız.” ifadesini kullandı.