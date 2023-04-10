İzmir'de büyükşehir belediyesi çalışanları 1 saat iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TÜM BEL-SEN arasında yürütülen TİS sürecinde beşinci görüşmede de taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı, çalışanlar bir saat iş bıraktı. Emekçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlere devam edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir 1 Nolu Şubesi arasında yürütülen toplu İş Sözleşmesi(TİS) süreci tıkandı. Otobüs, itfaiye, mezarlıklar ve İZSU'da görev alan yaklaşık olarak 7 bin personeli ilgilendiren TİS sürecinde yapılan beşinci görüşmede de masa uzlaşı çıkmadı, belediye emekçileri 1 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Çalışanlar, bugün 17.30’da bitmesi gereken mesailerini 16.30’da bitirerek Kültürpark 1 Nolu Hol önünde eylem yaptılar. Eylemde açıklamayı işçiler adına Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube TİS Sekteri Turgut Angün yaparken, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

SADAKA MAİYETİNDEKİ ÖNERİYİ REDDİYORUZ

Çalışanların sefalete mahkum edildiğini belirten Angün, “Büyükşehir ile Tüm Bel-Sen arasında devam eden TİS görüşmelerin 5.’sinin gerçekleştirdik. Daha önce yaptığımız görüşmelerde uzlaşmadığımız koku primi, tahsildar ve veznedarlar için kasa tazminatı, şoför kadrosunda çalışanları için risk primi ve itfaiye, zabıta ile sağlık hizmetleri gören birimlerde çalışan emeklilere tecrit primi gibi taleplerimiz, reddedilmiştir. Sosyal denge tazminatı için 8 bin 500 lira olan talebimize karşı 6 bin 500 lira, her biri 3 bin lira olan 6 ikramiye talebimize 2 bin 200 lira ve yılda 2 kereye mahsus 2 kilo kıyma önerilmiştir. Çarşıda pazarda 1 kilo soğanın 30 lirayı aştığı 1 kilo etin 300 liraları bulduğu, doğalgaz, ulaşımın ve kira artışlarının bulunduğu ortamda, yoksulluk sınırının 30 bin lirayı bulduğu ortamda bize dayatılan 6 bin 500 lirayı reddediyoruz. Belediye yönetiminin sadaka maiyetindeki bu önerilerini reddettiğimizi, taleplerimiz kabul edilene kadar direneceğimizi belirtmek isteriz” dedi.

İNANDIRICILIĞINIZ KALMAZ

CHP yönetimindeki başka belediyelerden örnek veren Angün, ‘inandırıcılık’ vurgusu yaparak, “Bizlere ‘Büyükşehir belediyeleri içinde en yüksek sosyal denge tazminatını biz ödüyoruz’ diyen belediye yönetimine uzaklarda aramayın diyoruz. Size aynı şehirde aynı partinin yönettiği 16 bin 500 lira alan Buca Belediyesi’nden, 9 bin 500 lira alan Konak Belediyesi’nden, 12 bin lira alan Bayraklı Belediyesi’nden örnekler veriyoruz. Uzaklara değil, yakınlara bakmayı öneriyoruz. Başınızı sokacağınız bir evin kirası 8-10 bin lira arasında olduğu, 1 simidin 6 lira olduğu ve fiyatların her gün zamlandığı bu ortamda 4 kişilik bir ailenin hanesine girmesi gereken yoksulluk ücretinin 30 bin, yoksulluk ücretinin 9 bin 991 lirayı aşmıştır. Belediye emekçileri, yoksulluk sınırının altında, açlık sınırın bir tık üstünde maaş almaktadır. İktidara aday olan partiye mensup olan belediyelerin değerli yöneticilerine sesleniyoruz. İktidarda olduğunuz belediyelerde emekçileri açlık ve yoksulluk sınırının altında bırakırsanız inandırıcılığınızın kalmayacağını da hatırlatmak isteriz” diye konuştu.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Talepleri karşılanan kadar eylemlere devam edeceklerinin altını çizen Angün, “Sabırla ve sükûnetle yürüttüğümüz bu süreç, belediye yönetimi tarafından görmezden gelinerek emekçilere açlık ve yoksulluk dayatılmaktadır. Açlığı da yoksulluğu da sefaleti de kabul etmiyoruz. Belediye emekçileri olarak üretimden gelen gücümüz de dahil olmak üzere her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İkinci uyarımızı da bugün 1 saat iş bırakarak yaptık. 17.30’da paydos etmemiz gerekirken 16.30’da kartlarımızı basıp hep birlikte iş yerlerimizi terk ediyoruz. Toplu Sözleşme taslağımızda belirttiğimiz taleplerimizin arkasındayız. Bu taleplerimizin bizi zengin etmeyeceğini ancak yoksulluğa karşı verdiğimiz mücadeleye ufak bir katkı sunacağının altını çizerek önümüzdeki hafta her gün açlığa ve yoksulluğa karşı direnme hakkımızı kullanacağız. Sadaka değil Toplu Sözleşme istiyoruz. Mücadelemiz devam edecek. Taleplerimiz karşılanıncaya, kulakları duyuncaya kadar taleplerimizi dile getireceğiz. Sadaka değil, insanca yaşama ücreti istiyoruz” ifadelerini kullandı.