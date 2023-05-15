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İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Gediz’in iki yakasını birleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Nehri’nin iki yakasını buluşturarak yurttaşların rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak Menemen Hasanlar Köprüsü’nü trafiğe açtı. 35,6 milyon TL’ye mal olan köprünün hizmete girmesi ile iki mahalle arasındaki yol 15 kilometreden 2 kilometreye düştü

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Gediz’in iki yakasını birleştirdi
15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin trafik akışını rahatlatmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için yatırımlarını sürdürüyor. Son olarak Gediz Nehri’nin iki yakasını birleştiren Menemen Hasanlar Köprüsü’nün yapımı tamamlandı ve köprü trafiğe açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan taşıt köprüsü 35,6 milyon TL’ye mal oldu.

Hasanlar-Emiralem arası ulaşım kolaylaştı
Gediz Nehri üzerine inşa edilen karayolu köprüsü, 3 açıklıklı, 1 gidiş ve 1 geliş 83 metre uzunluğunda yapıldı. Köprü, Emiralem ile Hasanlar Mahallesi’ni birbirine bağlıyor. Hasanlar Mahallesi ve civarındaki Görece, İğnedere, Haykıran, Bağcılar, Bozova, Turgut, Çukurköy, Karakuzu, Çıtak, Uzunhasanlar, Telekler ve Süleymanlı mahallelerinde yaşayan yurttaşlar artık Emiralem Mahallesi’ndeki okul, sağlık ocağı ve çiftçilerin ürünlerini götürdüğü hale rahatlıkla ulaşabiliyor. Hasanlar Mahallesi ile Emiralem arasında mesafe köprü sayesinde 15 kilometreden 2 kilometreye düştü.

Etiketler; #izmir #menemen #izmir büyükşehir belediyesi #gediz nehri
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