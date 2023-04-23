Devlet erkanı TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
Devlet erkanı TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
0
328 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak
328 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz
0
Kılıçdaroğlu: Ülkeye adaleti getireceğim
Kılıçdaroğlu: Ülkeye adaleti getireceğim
0

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi’nden hayat kurtaran uygulama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası depremlerin hasarını en az seviyeye çekmek ve afet sonrası iletişim sorununu aşmak için Acil İzmir uygulamasının ardından “Konum Al” uygulamasını da hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, afet sonrası tüm telefon kullanıcılarına mesajla bir link göndererek enkaz altında kalan yurttaşların yerlerinin belirlenmesini amaçlıyor

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi’nden hayat kurtaran uygulama
23 Nisan 2023 Pazar 13:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2020’de yaşanan İzmir depreminden sonra geliştirdiği Acil İzmir uygulamasının ardından, “Konum Al” hizmetini de hayata geçirdi. Afetlerde yaşanan iletişim sorunlarını aşmak ve yurttaşlara en hızlı şekilde ulaşmak için geliştirilen uygulama, rahatlıkla kullanılabiliyor. Hayat kurtaran Konum Al çalışması ile afet sonrası tüm telefon kullanıcılarına mesajla bir link gönderiliyor. Böylece enkaz altında kalan yurttaşların yerlerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Deprem, sel gibi afet durumlarında Acil İzmir, Konum Al Servisi, 153 yardım hattı aracılığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşmak kolaylaşıyor.

Cep telefonlarına mesaj gidecek
“Konum Al” programını, Acil İzmir uygulamasını telefonlarına indirmeyenler için geliştirdiklerini aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz, “Olası bir deprem esnasında Konum Al uygulaması üzerinden İzmir’de yaşayan tüm telefon kullanıcılarına SMS atıyoruz. Bu mesaj 28 saat boyunca kişilere ulaşmaya çalışacak. Ulaşılmayan kişilerin bilgileri sisteme düşüyor. Bu kişilere ulaşmak için tekrar tekrar deneme yapılıyor. Bu denemeler yurttaşa ulaşana kadar devam ediyor. Ve sonunda da mutlaka ulaşılıyor. Ulaştığı anda da kullanıcıların telefonlarına bir link düşecek. Kullanıcılar linki tıklayarak bize konumlarını gönderebiliyor. Enkaz altında olan kişi linki tıklayarak bize direkt konumunu atabiliyor” dedi.

Enkaz altında kalanların yeri bu uygulama ile belirlenecek
Telefon kullanıcılarına gönderilen linkin tıklanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki ilgili birimlerin devreye gireceğini anımsatan Temiz, “Yurttaşlar linke tıkladığı anda bizim yönetim panelimize durumu düşüyor. Düştükten sonra itfaiye ekipleri görevlilerle birlikte olay yerine gelecek. Acil İzmir uygulaması kişinin yerini çabucak belirleyecek. Burada önemli olan kişinin enkaz altında olduğunun bilinmesi. Enkaz altında kaç kişi olduğunu bu sistem ile öğreniyoruz. İzmir'deki kişiler enkaz altında telefonlarına ulaşıp da bu mesajlara tıklarsa deprem anında yıkılan binanın altında kaç kişi kaldığına dair biz de fikir sahibi oluyoruz. Şu anda İzmir genelindeki tüm kullanıcılara ulaşacak durumdayız” diye konuştu.
Afet durumunda iletişim ağının önemini vurgulayan Temiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yurttaşlarımızın bize olası bir afet durumunda ulaşmasını sağlayacak altyapımız hazır. Afet esnasında ne gibi bir durumla karışılacağımız, tüm senaryolar elimizde. Bu senaryolara uyarak tüm çalışmaları yaptık. Enkazdan kurtulduysanız ve kimseye ulaşamıyorsanız, 153’ü arayarak yaralı veya yardıma ihtiyacı olduğunu belirten yurttaşlara, ihtiyaç duydukları yardımlar yetkililer tarafından ulaştırılacak” dedi.
Afet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile yine itfaiye tarafından kurulan gönüllü ekipler aracılığıyla yurttaşlara ulaşılacak.

Enkazdan kurtulan kişi ne yapacak?
Olası deprem, sel gibi afet durumlarında kendisine ulaşılamayanların, belediye ekiplerine ulaşmak için 153 numaralı hattı araması gerekiyor. Şu anda aktif olan Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) hattının yanı sıra afet durumunda özel Alo 153 Yardım Hattı da devreye giriyor.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #acil izmir
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Başkan Tunç Soyer bu kez çocukları misafir etti
Sonraki Haber
Tunceli'de suda kaybolan 3 kişi Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde aranıyor
Başkan Tunç Soyer bu kez çocukları misafir etti
Başkan Tunç Soyer bu kez çocukları misafir etti
0
İzmir’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
İzmir’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
0
İzmir'de kıraathanede vahşet: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de kıraathanede vahşet: 1 ölü, 5 yaralı
0
İzmir'de ehliyetsiz sürücü can aldı
İzmir'de ehliyetsiz sürücü can aldı
0
Dilara’nın 2 yıl sonra evinde ilk bayramı
Dilara’nın 2 yıl sonra evinde ilk bayramı
0
Urla’da Ramazan Bayramı etkinliklerle kutlandı 
Urla’da Ramazan Bayramı etkinliklerle kutlandı 
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.