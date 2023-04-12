İzmir'de Büyükşehir meclisinde plan tadilatı tartışması

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi nisan ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirildi. Kültüpark’taki İZBB Meclis Salonu’nda gerçekleşen oturumda Gaziemir’deki trafo alanı ve Karşıyaka’nın Donanmacı Mahallesi’ndeki konut alanının imar planı değişiklikleri görüşüldü.

GAZİEMİR’DE ‘TRAFO ALANI’ İÇİN PLAN TADİLATI TARTIŞMASI

Meclis toplantısında, Gaziemir’in Sakarya Mahallesi’nde yürürlükte olan 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda trafo alanı olarak kullanılan bir alanın “ticaret alanı” olarak plan tadilatıyla ilgili önerge gündeme geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda görüşülen ve oy çokluğu ile uygun bulunmadığı görüşüyle gündeme gelen önergeyle ilgili AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe söz aldı. Boztepe, “Bu Gaziemir’de bir alan. Daha önce de burası komisyonumuzca reddedilmişti. Daha sonraki gelişmelerde de burada trafoya ihtiyaç olmadığı için trafo başka yere taşındığından vatandaş alanı satışa çıkardı. Satın alan kişi de plan tadilatı için Büyükşehir’e başvuruyor. Burası zaten küçük bir alan, ahım şahım bir yer de değil. Ticaret alanı olarak plan tadilatı yapılmak isteniyor, nüfus artışı da yok. Burayı vatandaş satın almış fakat burayı ne yapacak? Burada komisyondaki arkadaşlarla da konuştuk. Bu alana bir şekilde çözüm bulunması lazım. Ülkemizde özel trafo alanı olmadığı için de soruyorum, bu vatandaş buraya ne yapacak? 50 metrekare alana ancak bir şey yapabilecek. Bu alanı tekrar trafo alanı olarak kullanacaksak biz de tamam deriz ama öyle bir ihtiyaç olmadığı söylenmiş. Eğer mümkünse bu konunun tekrar komisyonda görüşülmesini istiyoruz” dedi.

“PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BİR SEBEP GÖREMİYORUZ”

Boztepe’nin ardından söz alan İmar Komisyonu Başkanı CHP’li İrfan Önal ise “Konunun geçtiği yer Gaziemir yolunda TEDAŞ’tan satılan trafo yeri. Vatandaş bunu bilerek satın almış. O yüzden biz bir mağduriyet olduğunu düşünmüyoruz. Yasal bir düzenleme yapılana kadar beklemek zorundalar. Parsel bazında plan değişikliği için bir sebep göremiyoruz” diye konuştu.

BOZTEPE’DEN “YAZIKTIR” ÇIKIŞI

Bunun üzerine tekrar söz alan AK Partili Boztepe, “Her zaman plan değişikliği olabilir. Burasının vatandaş ucuza almış. Plan tadilatı yapıldığında hem İZBB hem Gaziemir Belediyesi hem de TEDAŞ değer artışı alacak. Biz bunu birçok yerinde yaptık. Burada 50 metrekarelik alana sadece ticaret alanı yapacak. Devlet bunu ihaleye çıkardığında ‘Burası trafo yeri’ diye bir şey mi var? Yazıktır” ifadelerini kullandı.

“OY BİRLİĞİ İLE ÇIKMALI”

Karşıyaka Belediye Meclisi’nin 2 Ocak’ta 44 sayılı karar ile uygun görülen, Donanmacı Mahallesi’ndeki 8 katlı konut alanının ‘ticaret ve turizm alanı’ olarak düzeltilmesine ilişkin önerge ise mecliste kısa süreli tartışmalara neden oldu. Söz konusu gündem maddsiyle ilgili ilk sözü alan Boztepe, “Burası Karşıyaka Nikah Dairesi’nin tam karşısında Karşıyaka’mızın güzel bir bölgesi. Burada daha önce DEÜ’nin bir polikliniği vardı. Burasının mülkiyeti vakıflarda. Şimdi oraya güzel restorasyon ve güçlendirme yapılarak küçük otel olarak hizmet vermek istiyor. Bundan dolayı da plan tadilatının "Ticaret+Turizm Alanı” olması öneriliyor. Karşıyaka’da uzun yıllar mezbelelilik bölgeyi olarak kalan bir vatandaş otel yapmış. Bu şekilde plan tadilatı yapmak istiyor. Bu konuda neden “Hayır” dediğimizi… Burası da yine kamu alanı vakıfların mülkü, özel şahsın değil kiralık bir yer. Buna karşı çıkacak olan vakıflardır. Burada değer artışı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Eğer çıkacaksa hem İZBB hem de Karşıyaka Belediyesi hem de bakanlığımız kazanç sağlayacaktır. Bu konuda meclisimizin oy birliği vermesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KOMİSYONA İADE EDİLSİN

Önerge ile ilgili söz alan CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da “Elbette ki burada zaman zaman ilçe dışında değerlendirmelerde bulunuyoruz. İzBB’de bütün ilin genelinde değerlendirecektir. Zaman zaman bu durum hepimiz için geçerli oluyor; ilçedeki oy ile buradaki oyumuz farklı olabiliyor. Bugüne kadar İzBB bu tür plan tadilatlarında bir parsel üzerinde değişikliği kabul etmedi, bir ada üzerinde değişikliği savundu. Elbette bunun kendine özgü ihtiyaçların dayattığı istisnalar olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Tartıştığımız yerde 9 Eylül Üniversitesi Polikliniği olarak kullanılan bir yer. İktidar şehir hastanesi nedeniyle iki hastaneyi kapattı. Bunun üzerine vakıf bu boşluğu otel olarak kullanarak değerlendirmek istedi. Biz de bunun doğru olmadığını düşündük. O yüzden Karşıyaka Belediyesi’ndeki arkadaşlarımızla bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını düşündük. O nedenle komisyona iadesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BURADA CİDDİ BİR ÇELİŞKİ VAR”

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise Çiğli’de bulunan özel bir hastanenin arazisiyle ilgili yapılan imar planı değişikliğini hatırlattı ve kentte otel ihtiyacı olduğunu vurguladı. Hızal, “Mesele ‘Karşıyaka meclisinde şu yönde oy kullandınız, bu mecliste bu yönde oy kullanıyorsunuz’ değil. Elbette görüş değiştirebilirsiniz ama meclis üyeleri olarak en doğru kararı vermeliyiz. Ne yazık ki İzBB planlama konusunda objektif kararlar vermiyor. Kurumlara, belediyesine ya da ‘kişisine göre’ kendince belirlediği kriterlerle karar veriyor. Burada bir konut alanı, turizm alanı olarak dönüştürülmek isteniyor. Bu mecliste, Çiğli’de konut olarak inşa edilmiş ama sonrasında özel bir sağlık tesisine çevrilerek parsel bazlı dönüştürülmüş bir alan var. Bu mecliste, bu dönemde yapılmış. Orada böyle, burada böyle yaparsanız ciddi çelişki vardır. Bu şehrin önünü açmak zorundasınız, bu şehri siz yönetiyorsunuz. Birilerini, bir şeyi eleştirerek bu şehrin önü açılmaz. Beni çok yakın bir zamanda bir bürokrat aradı ve ‘Özgür Bey bakanlığın düzenleyeceği iktisat kongresinin tarihi nedir?’ dedi. İzmir’de yapılacak mermer fuarı ile iktisat kongresinin yapılması durumunda İzmir gibi Türkiye’nin üçüncü şehrinde otel ve oda problemi var. Bu problemin yaşanmasının temel nedeni, yerel yönetimlerin anlayışı. Otel yapılacak, kamu Karşıyaka ve İzmir için yapılacak. Bu anlayışla İzmir’i bir yere getiremeyiz” diye konuştu.

Önerge, oy çokluğu ile komisyona geri iade edildi.