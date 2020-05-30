İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:06

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 30- 31 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte başladı. Yasak öncesi İzmir'in en işlek cadde ve meydanlarında polis ekipleri uygulama yaptı. Kısıtlamanın başlayacağı yönünde sürücülere ve vatandaşlara uyarılarda bulunan polis, saatler 00.00'ı gösterdiğinde trafikte olan sürücülerin izinleri olup olmadığını denetledi. Öte yandan, yasak sonrası İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

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