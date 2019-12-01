İzmir'de çalınan otomobil Manisa'da bulundu

İzmir'den çalınan otomobil, Plaka Tespit Sistemi (PTS) sayesinde Manisa'da bulundu.

İzmir'de çalınan otomobil Manisa'da bulundu
01 Aralık 2019 Pazar 21:27

Torbalı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce çalınan 61 TC 982 plakalı otomobilin, Plaka Tespit Sistemi (PTS) tarafından Manisa'nın Turgutlu İlçesine giriş yaptığı belirlendi. İzmir Ankara kara yolunun Çepnidere Kavşağı bölümünde yolu kapatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı otomobili durdurarak içerisindeki 4 kişiyi yakaladı. Çalıntı otomobil ekiplerce otoparka çekildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
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