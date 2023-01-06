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İzmir'de camgöz cinsi köpek balığı yakalandı

İzmir Urla'da tekneleri ile balık avlamaya çıkan balıkçılar camgöz cinsi köpek balığı yakaladı. Köpek balığının 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığında olduğu öğrenildi

İzmir'de camgöz cinsi köpek balığı yakalandı
06 Ocak 2023 Cuma 09:15

İskele Su Ürünleri Kooperatifi ortağı balıkçılar, Gelinkaya açıklarına ağ attı. Balıkçılar, sabah kontrol ettikleri ağlarına 10 metre boyunda 'camgöz' cinsi köpek balığıyla karşılaştı. Vinçle sahile getirilen 2 ton ağırlığındaki köpek balığını görenler, fotoğraf çekti. İlçedeki balıkçılar ilk kez bu kadar büyük bir köpek balığı yakaladıklarını belirtti.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Korunması gereken bir tür. Genellikle Akdeniz'in açıklarında yaşar, kıyıya nadiren gelir. Balık sürüsünü takip edip kıyıya gelmiş olabilir. Balıklarla beslendiği için insanlara bir zararı yoktur" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #köpek balığı
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