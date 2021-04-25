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İzmir'de caretta caretta kurtarma operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı dalgıç ekibi Güzelbahçe açıklarında yaralı halde görülen Caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasını hızlı bir kurtarma operasyonuyla hayata döndürdü. İhbardan yalnızca 5 dakika sonra ulaşılan kaplumbağa tedavi için İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi

İzmir'de caretta caretta kurtarma operasyonu
25 Nisan 2021 Pazar 12:41

Körfez’deki yaralı deniz kaplumbağasını kurtarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri adeta zamanla yarıştı. Saat 15.21’de 112 çağrı merkezine yapılan Güzelbahçe Balıkçı Barınağı açığında yaralı halde bir Caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulunduğu ihbarı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Su altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibinden 3 dalgıç harekete geçti. Ekip ihbardan sadece 5 dakika sonra 15.26’da yaralı kaplumbağanın bulunduğu noktaya ulaştı. Kurtarma ağıyla bota çıkarılan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılan Caretta caretta türü deniz kaplumbağası ilk müdahalenin yapılması için İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi.

Nesli tükenme tehdidi altında olduğundan korumaya alınan türler arasındaki Caretta carettanın kısa süre içinde Muğla Dalyan’daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) sevk edileceği belirtildi.

Etiketler; #izmir #caretta caretta #güzelbahçe
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