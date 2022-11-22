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İzmir'de çekiciye yüklenen araç düştü!

İzmir Konak'ta park yasağına uymadığı için bir araç çekici ile çekilmek istendi. Otoparka çekilmek için çekiciye yüklenen araç, bir süre sonra çekiciden düştü. Düşen araçta hasar oluştu

22 Kasım 2022 Salı 15:07

İzmir'in Konak ilçesinde park yasağına uymadığı için çekilen hafif ticari araç, çekiciden düşerek hasar gördü.

Alsancak semtinde park yasağına uymayan 35 ANU 24 plakalı hafif ticari araca, trafik polislerince cezai işlem uygulandı.

Emniyetin otoparkına götürülmek üzere çekiciye yüklenen araç, Liman Caddesi yan yolda çekiciden düştü.

Yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine düşen araçta hasar oluştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #çekici #haber
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