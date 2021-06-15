HAMİLE KALAMIYORSANIZ...
HAMİLE KALAMIYORSANIZ...
0
ONA BAKABİLECEK BİRİ ARANIYOR
ONA BAKABİLECEK BİRİ ARANIYOR
0
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
0
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
0

İzmir'de CHP'li başkanlar buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İzmir Marina'daki 4,5 saatlik toplantıda belediyelerin yaptıkları çalışmalar, gelecek döneme dair planlanan projeler görüşüldü. Yerel yönetimler arasında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 

İzmir'de CHP'li başkanlar buluştu
15 Haziran 2021 Salı 22:30

HABEREKSPRES-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Marina'da CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yerel yönetimler arasında işbirliğini pekiştirmek ve belediyelerin gelecek döneme ilişkin projelerini görüşmek için düzenlenen toplantının açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarının görevde geçen iki yılını değerlendireceklerini belirtti. Yine yerel yönetimlerin gelecek iki yıla yönelik projelerini de konuşmak istediklerini vurgulayan Soyer, belediye başkanlarının, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini, beklentilerini de dinlemek istediklerini aktardı.

“Belediye başkanlarımız güzel işler yapıyor”
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de belediye başkanlarının seçimlerin ardından görevde iki yılı geride bıraktıklarını belirterek, “İki yılı aşkın süredir görevdesiniz, birlikte çalışıyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımız kentte güzel işler yapıyor. Orman yangınlarından tutun da deprem, sel felaketi gibi sorunlar yaşandı. Pandemi nedeniyle belediye gelirleri düştü. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda, bu koşullarda görev yapmak gerçekten zor” diye konuştu. Toplantı 4,5 saat sürdü.

Etiketler; #chp #cumhuriyet halk partisi
Önceki Haber
Avukata saldırıya HUDER İzmir’den tepki
Sonraki Haber
İzmir'de CHP'li başkanlar buluştu
Avukata saldırıya HUDER İzmir’den tepki
Avukata saldırıya HUDER İzmir’den tepki
0
İzmir'de savunmaya saldırı
İzmir'de savunmaya saldırı
0
Kızılçullu gençlerinden TÜBİTAK’ta derece
Kızılçullu gençlerinden TÜBİTAK’ta derece
0
Soyer: “İzmir’de korkulara yer yok, umudun şehri olacağız”
Soyer: “İzmir’de korkulara yer yok, umudun şehri olacağız”
0
Dikili'de deniz kirliliği tepkisi!
Dikili'de deniz kirliliği tepkisi!
0
Ahmet Piriştina yokluğunun on yedinci yılında anıldı
Ahmet Piriştina yokluğunun on yedinci yılında anıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.