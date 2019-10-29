İzmir'de CHP'li başkanlardan Cumhuriyet videosu

İzmir'de CHP'li belediye başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 1 dakikalık klip hazırladı. Kamera karşısına geçen belediye başkanları, Cumhuriyet'i kutladı.

İzmir'de CHP'li başkanlardan Cumhuriyet videosu
29 Ekim 2019 Salı 11:54

İzmir'de 30 ilçenin 24'ünde seçimi kazanan CHP'nin belediye başkanları, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamera karşısına geçti. Başkanlar, tam metnin bazı kelimelerini söyleyerek, Cumhuriyet tarihinden söz etti ve 29 Ekim'in önemine değindi. Videoda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Cumhuriyet sevdalılarına İzmir'den selam olsun. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı. İlçe belediye başkanları ise, şunları söyledi: "Bugün öyle bir gün ki, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünya tarihine altın harflerle yazdığı bir gün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tam 96 yaşında. İyi ki doğdun vatan, iyi ki varsın Atam. Açtığın yolda, izinden gitmeye, durmaksızın ilerlemeye, adaletin peşinden koşmaya, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz. İzmirli belediye başkanları olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 96'ncı yılında ve sonsuza dek kalbimizde hep Atatürk olacak." Video, belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.


 


 


Kaynak: DHA
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